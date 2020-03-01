Китайские власти и эксперты расходятся во мнениях о происхождении вспышки коронавируса. Более конкретно их интересует, кто является так называемым нулевым пациентом - первым человеком, который инфицирован вирусным или бактериальным заболеванием во время вспышки.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Достижения в области генетического анализа теперь позволяют проследить происхождение вируса через тех, кого он заразил. В сочетании с эпидемиологическими исследованиями ученые могут определить людей, которые, возможно, были первыми, кто начал распространять заболевание и таким образом спровоцировал вспышку.

Выявление этих людей может помочь решить важные вопросы о том, как, когда и почему это началось. А также может помочь предотвратить заражение большего количества людей.

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Но сейчас не известно, кто же является нулевым пациентом Сovid-19.

Изначально китайские власти сообщили, что первый случай коронавируса произошел 31 декабря. Его связывают с рынком морепродуктов и животных в Ухане.

Этот регион является эпицентром вспышки: почти 82 % из 75 000 с лишним случаев, зарегистрированных на сегодняшний день в Китае и во всем мире.

Исследование китайцев, опубликованное в медицинском журнале Lancet, показало, что у первого человека, у которого был диагностирован Covid-19, не было контакта с морепродуктами с оптового рынка в Ухане. Пациентом был пожилой мужчина, страдавший болезнью Альцгеймера.

Позже симптомы вируса диагностировали у трех других людей, но двое из них также не имели никакого контакта с рынком морепродуктов.

Исследователи установили, что 27 из 41 пациента, которые попали в больницу на ранних стадиях вспышки, “имели отношение к рынку”.

По мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), гипотеза о том, что вспышка началась на рынке и могла передаваться от живого животного человеку, до сих пор считается наиболее вероятной.

Так может ли один человек действительно вызвать массовое заболевание?

По данным Всемирной организации здравоохранения, вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014–2016 годах была самой крупной с тех пор, как вирус был впервые обнаружен в 1976 году.

Вспышка длилась более двух лет и задела 10 стран, в основном в Африке, но также были зарегистрированы случаи заболевания в США, Испании, Великобритании и Италии.

Ученые пришли к выводу, что вспышка нового штамма вируса Эбола началась с одного человека – двухлетнего мальчика из Гвинеи, который, возможно, заразился, играя в полом дереве, в котором жила колония летучих мышей.

Но, пожалуй, самым известным нулевым пациентом является Мэри Мэллон, которая получила прозвище “Брюшной тиф Мэри” за то, что в 1906 году в Нью-Йорке была вспышка брюшного тифа.

Родом из Ирландии, Мэллон эмигрировала в США, где стала работать поваром в богатых семьях. После нескольких случаев тифа в богатых семьях в Нью-Йорке, врачи проследили вспышку. Везде, где работала Мэллон, члены семей заболевали брюшным тифом.

Врачи назвали ее здоровым носителем – это тот, кто заражен болезнью, но у которого слабо или вообще нет никаких симптомов этой болезни. И очень часто такое люди даже не знают, что заражают других.

В то время ежегодно несколько тысяч ньюйоркцев болели брюшным тифом, смертность от которого была 10%.

Многие эксперты в области здравоохранения против выявления нулевого пациента. Так как боятся виктимизации человека.

Например, мужчина, которого по ошибке определили нулевым пациентом эпидемии СПИДа.

Гаетан Дугас, канадский бортпроводник и гей, является одним из наиболее демонизированных пациентов в истории. Его обвиняли в распространении ВИЧ в США в 1980-х.

Но потом исследование 2016 года показало, что вирус попал в Америку из Карибского бассейна в начале 1970-х.

Интересно, что и сам термин нулевой пациент случайно появился именно во время эпидемии ВИЧ-инфекции.