Согласно новому исследованию, кубики Lego могут плавать в Мировом океане целых 1300 лет.

Об этом британское издание The Independent.

Исследователи из Плимутского университета проанализировали кубики конструктора, вымытые на побережье юго-западной Англии. Они определили дату производства отдельных частей и взвесили их, а затем сравнили показатели с результатами новых кубиков Lego.

Исследование, опубликованное в журнале “Загрязнение окружающей среды”, показало, что Lego может “прожить” от 100 до 1300 лет.

Доктор Эндрю Тернер, профессор в области наук об окружающей среде, сказал: “Lego – одна из самых популярных детских игрушек в истории, и ее привлекательностью всегда была ее долговечность. Однако эта долговечность стала большой неожиданностью для нас”.

За последнее десятилетие добровольные организации из Корнуолла нашли тысячи кубиков Lego и другого пластика во время регулярных чисток пляжей. В исследовании использовалось 50 кубиков, изготовленных из акрилонитрил-бутадиен-стирола.

Рентгенофлуоресцентный спектрометр использовался для определения химических характеристик каждого кубика. Так удалось установить точный состав деталей на предмет присутствия некоторых соединений – это дает возможность установить год производства различных пластмасс.

Эти показатели и исследования помогли установить, насколько сильно повреждены детали морем, которые были произведены в период 70-80-х годов, а также понять, как долго эти детали могут находиться в океане – от 100 до 1 300 лет.