Об этом сообщает телеканал CNN.
Китайские регулирующие органы критиковали компанию за вытеснение конкурентов с рынка и ущемление прав потребителей.
Тем временем Alibaba подверглась проверке.
В Китае в отношении Alibaba началась проерка на предмет предполагаемого монополистического поведения. А на прошлой неделе издание Wall Street Journal сообщило, что Пекин стремится уменьшить империю Ма и потенциально увеличить долю в его бизнесе.
Газета Financial Times пишет, что Ма даже не присутствовал на финале созданного им шоу африканских талантов. Его заменили на посту судьи во время ноябрьских съемок последнего эпизода телеконкурса.
В Alibaba сообщили CNN Business, что Ма “пришлось пропустить финал из-за накладок в расписании”. При этом в Alibaba отказались сообщить, где сейчас находится Ма.
Джек Ма ушел с поста исполнительного председателя Alibaba в 2019 году. Он больше не занимает руководящие должности или должности на уровне совета директоров ни в одной из компаний, в которых он был соучредителем. Но Джек Ма по-прежнему является крупнейшим индивидуальным акционером Alibaba с почти 5% акций на сумму около 25 миллиардов долларов. В прошлом году Ant Group сообщила, что Ма имеет “полный контроль” над компанией, и ожидается, что его личное состояние резко возрастет после публичного размещения акций.
Ма ранее часто появлялся на публике, чтобы рассказать о своей благотворительной деятельности. Ма также активно выступал на крупных международных мероприятиях, таких как Всемирный экономический форум.
На конференции в Шанхае в конце октября Ма публично критиковал китайские регулирующие органы за сдерживание инноваций так, как те боятся риска.
“Нам нужно построить здоровую финансовую систему, а не систематические финансовые риски. Внедрять инновации без рисков – значит уничтожать инновации. В мире нет инноваций без рисков”, – сказал он.
Несколько дней спустя китайские регулирующие органы вызвали Ма и руководителей Ant Group для проведения так называемого собеседованиями с регулирующими органами, и IPO было отменено. Аналитик рынка Oanda Джеффри Халли сказал, что замечания Ма “явно не нашли отклика в кабинетах власти в Пекине”.
Из официальных заявлений или заявлений компании все же неясно, посещал ли Ма с тех пор какие-либо встречи, посвященные будущему его бизнеса.
- Китайский предприниматель, основатель компании Alibaba Group Джек Ма решил пожертвовать более 14 миллионов долларов на разработку вакцины против коронавируса 2019-nCoV.