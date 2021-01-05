О миллиардере Джеке Ма, соучредителе Alibaba, не слышно ничего несколько месяцев. Ма не появлялся на публике и в социальных сетях с конца октября. За неделю до этого листинг на фондовой бирже финансового филиала Alibaba (BABA), Ant Group, был заблокирован китайскими регулирующими органами.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Китайские регулирующие органы критиковали компанию за вытеснение конкурентов с рынка и ущемление прав потребителей.

Тем временем Alibaba подверглась проверке.

В Китае в отношении Alibaba началась проерка на предмет предполагаемого монополистического поведения. А на прошлой неделе издание Wall Street Journal сообщило, что Пекин стремится уменьшить империю Ма и потенциально увеличить долю в его бизнесе.

Газета Financial Times пишет, что Ма даже не присутствовал на финале созданного им шоу африканских талантов. Его заменили на посту судьи во время ноябрьских съемок последнего эпизода телеконкурса.

В Alibaba сообщили CNN Business, что Ма “пришлось пропустить финал из-за накладок в расписании”. При этом в Alibaba отказались сообщить, где сейчас находится Ма.

Джек Ма ушел с поста исполнительного председателя Alibaba в 2019 году. Он больше не занимает руководящие должности или должности на уровне совета директоров ни в одной из компаний, в которых он был соучредителем. Но Джек Ма по-прежнему является крупнейшим индивидуальным акционером Alibaba с почти 5% акций на сумму около 25 миллиардов долларов. В прошлом году Ant Group сообщила, что Ма имеет “полный контроль” над компанией, и ожидается, что его личное состояние резко возрастет после публичного размещения акций.

Ма ранее часто появлялся на публике, чтобы рассказать о своей благотворительной деятельности. Ма также активно выступал на крупных международных мероприятиях, таких как Всемирный экономический форум.

На конференции в Шанхае в конце октября Ма публично критиковал китайские регулирующие органы за сдерживание инноваций так, как те боятся риска.

“Нам нужно построить здоровую финансовую систему, а не систематические финансовые риски. Внедрять инновации без рисков – значит уничтожать инновации. В мире нет инноваций без рисков”, – сказал он.

Несколько дней спустя китайские регулирующие органы вызвали Ма и руководителей Ant Group для проведения так называемого собеседованиями с регулирующими органами, и IPO было отменено. Аналитик рынка Oanda Джеффри Халли сказал, что замечания Ма “явно не нашли отклика в кабинетах власти в Пекине”.

Из официальных заявлений или заявлений компании все же неясно, посещал ли Ма с тех пор какие-либо встречи, посвященные будущему его бизнеса.