Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Нардеп-борец удобно устроился в своем кресле и с восторгом смотрел шедевры мирового кинематографа. Очевидно Беленюку мешали коллеги, которые громко обсуждали законодательные инициативы. Поэтому нардеп надел наушники и продолжил просмотр.
К слову, Беленюк пытался скрыть телефон от журналистов, поэтому несколько раз менял позы. Однако у него ничего не получилось.
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Народный депутат от партии “Слуга народа” и борец греко-римского стиля Жан Беленюк уснул во время заседания Верховной Рады.
Чемпион мира по греко-римской борьбе, нардеп от “Слуги народа” Жан Беленюк заявил, что полностью посвятит себя политической деятельности только после Олимпиады 2020 в японском Токио.
- Ранее спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков “посоветовал” нардепу от “Слуги народа” Александру Дубинский отозвать его проект закона №4304-1 от 04.11.2020 о восстановлении действия отдельных положений Закона Украины “О предотвращении коррупции”.