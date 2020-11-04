В среду, 4 ноября, народный депутат Украины от "Слуги народа" Жан Беленюк во время заседания Верховной Рады решил заняться более интересными делами, чем голосования и политические дискуссии.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Нардеп-борец удобно устроился в своем кресле и с восторгом смотрел шедевры мирового кинематографа. Очевидно Беленюку мешали коллеги, которые громко обсуждали законодательные инициативы. Поэтому нардеп надел наушники и продолжил просмотр.

К слову, Беленюк пытался скрыть телефон от журналистов, поэтому несколько раз менял позы. Однако у него ничего не получилось.