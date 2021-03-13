60 лет назад произошла одна из самых масштабных техногенных катастроф Украина - Куреневская трагедия.

Об этом сообщают #Буквы.

Куреневская трагедия произошла в Киеве 13 марта 1961, когда мощный селевой поток из Бабьего Яра сквозь прорванную дамбу затопил Куреневку и привел к многочисленным жертвам.

Предпосылки и ход тех событий

11-12 марта 1961 года через дамбу начали переливаться струйки воды, которые становились все сильнее, однако меры для срочного укрепления дамбы или эвакуации людей из опасной зоны принято не было.

Утром 13 марта дамба начала разрушаться, а примерно в 9 часов ее прорвало. Через полчаса смесь воды и грязи досталась Куреневки и залила площадь около 30 гектаров. Постепенно разреженная пульпа становилась твердой, как камень. Уже в таком виде высота этой массы местами достигла трех метров.

Последствия

Советская власть долгое время скрывала и преуменьшала масштабы и последствия аварии. Информация о куреневских события подвергалась жесткой цензуре.

В результате аварии было разрушено 68 жилых и 13 административных зданий. Непригодными для проживания оказались 298 домов, в том числе 163 частных дома, в которых проживало 353 семьи численностью 1 228 человек.

Было полностью снесено Копыловское кладбище, детский сад, затоплена территория стадиона “Спартак”, городской больницы № 15 и роддома, больницы имени Павлова, экспериментального завода “Укрпромконструктор”, рельсосварочного завода Юго-Западной железной дороги (теперь на месте последнего – Куреневский парк), ряд других предприятий и учреждений. В общем площадь затопления составила 9000 кв. метров.

Масса пульпы залила часть улиц Кирилловская, Новоконстантиновская и Кожевенного переулка, а также улицы Луговой-Станционную, Троицко-Кирилловская и Тульчинскую.

Официально погибшими в результате Куреневской трагедии были признаны 145 человек. Общая сумма ущерба составила более 3,7 миллиона советских рублей. Семьям, у которых во время трагедии погибли близкие, выплатили по 200 рублей.

Причины трагедии

Причиной трагедии стала преступная халатность чиновников и специалистов. После войны урочище Бабий Яр, где расстреливали людей, начали заполнять жидкими отходами соседнего кирпичного завода. Так хотели его замыть и устроить там парк.

Кроме этого решения, был допущен еще целый ряд ошибок, в частности, уровень намыва был поднят до самого верха оврага, заливался пульпой еще действующий газопровод, дамбы делались не бетонные, а земляные, а также для отвода жидкости использовали слишком узкие трубы.