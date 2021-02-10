Об этом сообщает CNN.

Ограждение, протяженностью 36 км, представляет собой бетонные плиты с участками проволочной ограды, отделяющую курорт от окружающей его пустыни.

Всем, кто въезжает в город, придется проехать через одни из четырех ворот, оборудованных фотоаппаратами и сканерами.

Власти южного Синая, где расположен Шарм-эль-Шейх, надеются таким образом оживить туризм, который пострадал в результате потрясений после восстания в Египте в 2011 году, крушения российского пассажирского самолета на Синае в 2015 году и пандемии коронавируса.

Кроме того, в рамках стимулирования туризма в Шарм-эль-Шейхе в прошлом году открылся музей, хранящий древнеегипетские артефакты. Также недавно в городе открылся университет имени короля Саудовской Аравии Салмана.