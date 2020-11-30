Covid-19 Украина

обновлено 30.11.2020 в 17:02

Всего:

732625 (+9946)

Болеют:

375149 (+9946)

Выздоровели:

345149 (+5771)

Умерло:

12327 (+114)

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Курс Bitcoin обновил исторический максимум

В понедельник, 30 ноября, стоимость Bitcoin достигла $19 686. Это исторический максимум для этой криптовалюта.

Понедельник, 30 ноября 2020, 18:13

Об этом свидетельствуют данные сервиса Coin Desk.

В течение дня курс несколько раз несущественно снижался, но вечером зафиксировался на уровне $19 678.

16 декабря 2017 года стоимость этой криптовалюты была зафиксирована на уровне $19 665,39. Абсолютный рекорд Bitcoin установил 17 декабря 2017 года. Тогда его стоимость равнялась $20 089. После этого триумфа курс криптовалюты стремительно обвалился. Спустя год, 15 декабря 2018 года, один Bitcoin стоил всего $3126.

  • Курс одной из самых популярных криптовалют мира Bitcoin после десятидневного уверенного роста резко обвалился. За день Bitcoin подешевел более чем на 2 тысячи долларов.
  • Ранее биткоин-инвесторы, в число которых входят ведущие хедж-фонды и управляющие капиталом, сделали ставку на то, что виртуальная валюта может вырасти почти в пять раз — до 100 000 долларов — в 2021 году. Это пари привлекло внимание скептиков, считающих, что нестабильная криптовалюта – это спекулятивный актив, а не средство сбережения – как, например, золото.
Теги: курс, bitcoin, криптовалюта

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