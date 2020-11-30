Курс Bitcoin обновил исторический максимум

Об этом свидетельствуют данные сервиса Coin Desk.
В течение дня курс несколько раз несущественно снижался, но вечером зафиксировался на уровне $19 678.
16 декабря 2017 года стоимость этой криптовалюты была зафиксирована на уровне $19 665,39. Абсолютный рекорд Bitcoin установил 17 декабря 2017 года. Тогда его стоимость равнялась $20 089. После этого триумфа курс криптовалюты стремительно обвалился. Спустя год, 15 декабря 2018 года, один Bitcoin стоил всего $3126.
- Курс одной из самых популярных криптовалют мира Bitcoin после десятидневного уверенного роста резко обвалился. За день Bitcoin подешевел более чем на 2 тысячи долларов.
- Ранее биткоин-инвесторы, в число которых входят ведущие хедж-фонды и управляющие капиталом, сделали ставку на то, что виртуальная валюта может вырасти почти в пять раз — до 100 000 долларов — в 2021 году. Это пари привлекло внимание скептиков, считающих, что нестабильная криптовалюта – это спекулятивный актив, а не средство сбережения – как, например, золото.