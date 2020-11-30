Курс Bitcoin обновил исторический максимум

Об этом свидетельствуют данные сервиса Coin Desk.

В течение дня курс несколько раз несущественно снижался, но вечером зафиксировался на уровне $19 678.

16 декабря 2017 года стоимость этой криптовалюты была зафиксирована на уровне $19 665,39. Абсолютный рекорд Bitcoin установил 17 декабря 2017 года. Тогда его стоимость равнялась $20 089. После этого триумфа курс криптовалюты стремительно обвалился. Спустя год, 15 декабря 2018 года, один Bitcoin стоил всего $3126.

Курс одной из самых популярных криптовалют мира Bitcoin после десятидневного уверенного роста резко обвалился. За день Bitcoin подешевел более чем на 2 тысячи долларов.