В пятницу, 27 ноября, курс одной из самых популярных криптовалют мира Bitcoin продолжил снижаться после непродолжительной стабилизации.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Так, накануне сообщалось, что курс Bitcoin после десятидневного уверенного роста резко обвалился – на 9,7%.

Еще в среду, 25 ноября, Bitcoin достиг трехлетнего максимума (его стоимость составила 19 521 доллар). В четверг курс резко упал (согласно данным специализированного ресурса CoinDesk – до 16 285 долларов), после чего медленно пошел вверх.

По данным Bloomberg, после некоторого роста и стабилизации (до 17 050 долларов) курс Bitcoin вновь начал снижение: он упал на 1,2% – до 16 849 долларов (по состоянию на 6:10 утра по североамериканскому восточному времени).

Согласно CoinDesk, сейчас курс Bitcoin составляет 16 790 долларов.

Продолжил падение и курс криптовалюты Ethereum (до 508 долларов), а курс цифровой валюты XRP вырос на 2,4% до 53,30 цента.

Как отмечает Bloomberg, курс Bitcoin и других криптовалют резко обвалился на фоне слухов о том, что США рассматривают новые правила регулирования криптовалют, которые могут подорвать анонимность финансовых операций.

С начала года и до обвала курс Bitcoin вырос более чем вдвое.

Сторонники цифровых валют отмечают повышение внимания к криптовалюте (например, со стороны таких компаний, как Fidelity Investments и JPMorgan Chase & Co).

Критики криптовалюты указывают на ее нестабильность и курсовые колебания.

Стоит отметить, что большей частью Bitcoin владеют несколько крупных держателей, которых часто называют “криптокитами”.

По данным исследователей, около 2% анонимных счетов, которые можно отслеживать в блокчейне криптовалюты, контролируют 95% цифрового актива. Такая структура указывает на риск больших колебаний цен, если крупные инвесторы избавятся от части своих активов.

“Bitcoin может стать жертвой собственного успеха. Трейдеры предполагают, что несколько крупных держателей попытались зафиксировать прибыль, поскольку криптовалюта достигла рекордных максимумов”, – заявил Майкл Маккарти, главный рыночный стратег CMC Markets Plc (Сидней), комментируя падение курса.

А Шейн Оливер из сиднейской компании AMP Capital Investors Ltd. отметил в комментарии агентству, что Bitcoin “вряд ли является надежным средством сбережения”, учитывая нынешнее падение курса.