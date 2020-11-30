"Студия Квартал-95" запланировала на январь 2021 "послекарантинный" концерт шоу "Вечерний квартал", хотя даты локдауна еще неизвестны.

Об этом сообщают #Буквы.

“Вечерний квартал” запланировал на период с конца декабря до конца января только два мероприятия.

22 декабря коллектив запишет “Новогодний квартал”, а затем на месяц возьмет перерыв и выступит с новой программой 24 января.

Январский концерт, по данным на сайтах студии и сервиса по продаже билетов Concert.ua, состоится в КЦ Freedom Hall на улице Фрунзе в Киеве.

В описании к событию на Concert.ua указано, что это шоу — “первый концерт “Вечернего квартала” в Культурном центре “Freedom Hall” после карантина”.

Стоит заметить, что в прошлом году и в позапрошлом году в декабре-январе концертов “Квартала” было в 11 раз больше — по 22 (21 в декабре, 1 в январе).

Как известно, несмотря на слухи о полном локдауне, правительство не установило окончательную дату и будет обсуждать ее еще ближайшие дни. Предварительно карантин продлится с 24 декабря по 15 января или же по 23 января.