Об этом сообщают #Буквы.
“Вечерний квартал” запланировал на период с конца декабря до конца января только два мероприятия.
22 декабря коллектив запишет “Новогодний квартал”, а затем на месяц возьмет перерыв и выступит с новой программой 24 января.
Январский концерт, по данным на сайтах студии и сервиса по продаже билетов Concert.ua, состоится в КЦ Freedom Hall на улице Фрунзе в Киеве.
В описании к событию на Concert.ua указано, что это шоу — “первый концерт “Вечернего квартала” в Культурном центре “Freedom Hall” после карантина”.
Стоит заметить, что в прошлом году и в позапрошлом году в декабре-январе концертов “Квартала” было в 11 раз больше — по 22 (21 в декабре, 1 в январе).
Как известно, несмотря на слухи о полном локдауне, правительство не установило окончательную дату и будет обсуждать ее еще ближайшие дни. Предварительно карантин продлится с 24 декабря по 15 января или же по 23 января.
- Еще 24 ноября министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил ввести двухнедельный локдаун на новогодние праздники, но не называл конкретные даты. Впоследствии премьер Шмыгаль подтвердил, что правительство рассматривает возможность локдауну на праздники.