Соответствующую инициативу он озвучил в своем Telegram-канале.
Ткаченко напомнил, что 28 – 29 ноября ожидается “последний карантин выходного дня” (он вводился до 30 ноября).
“Этого ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений. Речь идет и о креативных индустриях, и о туризме, и о малом и среднем бизнесе и тому подобное”, – написал он.
При этом министр подчеркнул, что “ситуация должна быть прогнозируемой”, и “украинцы должны заранее знать, чего им ожидать”.
По словам Ткаченко, “растянутая во времени “красная зона” не может быть бесконечной, из-за негативного влияния на экономику”.
По мнению министра, прогнозируемый локдаун – лучше, чем длительная неопределенность.
В связи с этим Ткаченко выступил за то, чтобы отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники онлайн.
“Мое личное мнение – лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, Правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например, в зуме. По крайней мере будет, что вспомнить”, – отметил Ткаченко.
- В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу “карантин выходного дня”. В связи с этим правоохранители в Киеве провели рейд и в буквальном смысле слова штурмовали некоторые заведения из-за нарушения карантинных ограничений.
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, Правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
- По словам Дениса Шмыгаля, если “карантин выходного дня” не будет обеспечивать “необходимого уменьшения количества социальных контактов”, то Украина может пересечь отметку в 20 тысяч больных COVID-19 ежедневно “уже через 3 недели”. Кроме того, через месяц могут закончиться койко-места в больницах.