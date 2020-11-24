Соответствующую инициативу он озвучил в своем Telegram-канале.

Ткаченко напомнил, что 28 – 29 ноября ожидается “последний карантин выходного дня” (он вводился до 30 ноября).

“Этого ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений. Речь идет и о креативных индустриях, и о туризме, и о малом и среднем бизнесе и тому подобное”, – написал он.

При этом министр подчеркнул, что “ситуация должна быть прогнозируемой”, и “украинцы должны заранее знать, чего им ожидать”.

По словам Ткаченко, “растянутая во времени “красная зона” не может быть бесконечной, из-за негативного влияния на экономику”.

По мнению министра, прогнозируемый локдаун – лучше, чем длительная неопределенность.

В связи с этим Ткаченко выступил за то, чтобы отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники онлайн.

“Мое личное мнение – лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, Правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например, в зуме. По крайней мере будет, что вспомнить”, – отметил Ткаченко.