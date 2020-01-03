За 4 месяца со дня присяги нардепы от президентской фракции успели обзавестись новыми авто и жилплощадью в столице. Среди новинок — квартиры на Печерске и Alfa Romeo.

Об этом идет речь в статье “Cлідство.Інфо”.

В президентскую фракцию “Слуги народа” входит порядка 250 народных депутатов. Многие из них — новые лица в политике и до избрания были официально не трудоустроены или же имели скромные официальные доходы. Из деклараций некоторых таких народных депутатов следует, что за последние 4 месяца им удалось нажить различное имущество, в том числе недвижимость, стоимость 200 и выше тысяч гривен.

Так Анатолий Костюх — 75-й номер избирательного списка “Слуги народа” — на момент избрания был безработным. По информации журналистов, ранее он работал на региональном телевидении Закарпатья и был специалистом по коммуникациям в местном управлении полиции охраны. В декларации за 2018 Костюх отметил, что имел лишь автомобиль Volkswagen 80-х годов. Уже к концу 2019-го он приобрел итальянскую Alfa Romeo 2012 выпуска. Сам депутат отмечает, что за эту машину отдал 200 тысяч гривен, журналисты же отмечают, что стоимость авто в среднем на 15-20% выше.

Николай Задорожный — депутат из Сумской области — был ведущим и организатором праздничных мероприятий. Согласно декларации за 2018 собственной машины у него не было, однако была квартира в Киеве и кредит на 800 тысяч гривен. К концу ноября 2019 года он приобрел Mitsubishi Pajero 2007 года. Стоимость авто — более 300 000 гривен.

Иван Калаур — народный депутат от “Слуги народа” из Тернопольской области — сделал покупку значительно дороже, чем его коллеги. Он приобрел из салона новую Toyota RAV4 за более 800 тысяч гривен. Правда, для этой покупки ему пришлось взять кредит сроком на 2 года. До избрания в парламент Калаур работал заведующим кафедрой одного из университетов Тернополя и ездил на Fiat 2013 выпуска и совсем старенькой Lancia Dedra.

“Слуга народа” из Винницкой Анатолий Драбовский — бывший ректор Винницкого кооперативного института — продал старое авто за 255 тысяч гривен и приобрел Volkswagen Passat 2019 стоимостью почти миллион гривен. Журналисты отмечают, что что депутат запомнился тем, что не голосовал за проект закона, который должен был окончательно снять неприкосновенность с парламентариев.

Народный избранник из Полтавской области Константин Касай сменил задекларированный УАЗ на авто за 2 млн гривен. Так согласно декларации в 2018 году он владел авто УАЗ 1995 года выпуска, а уже в ноябре 2019 — стал владельцем новой Audi Q7 за почти 2 миллиона гривен.Также уже после избрания народным депутатом Касай приобрел земельный участок на Полтавщине. До избрания в нардепы он был совладельцем ремонтно-строительной компании.

Народный депутат от президентской фракции Арсений Пушкаренко разжился новым жильем на столичном Печерске — парламентарий в декабре прошлого года приобрел однокомнатную квартиру за 2,4 миллиона гривен. В том же месяце ему вернули заем на 1,5 миллиона гривен. До избрания в парламент был общественным деятелем и работал помощником народного депутата.

Отличился и народный депутат и бывший журналист “1+1” Александр Дубинский, который пополнил свой парк автомобилей еще четырьмя элитными машинами. В декабре 2019-го мама народного избранника подарила ему сразу 3 машины общей стоимостью более 2,5 миллиона гривен. Сам же Александр Дубинский в конце прошлого года купил за полмиллиона гривен новый гараж почти 80 квадратных метров, а также Cadillac Escalade 6.2i, который обошелся ему более чем в 1,1 млн грн.