Европейские политики Александр Квасьневский и Пэт Кокс в день суда над Петром Порошенко сделали совместное заявление, в котором предостерегли власть от политических преследований.

Об этом говорится в сообщении на сайте Квасьневского.

“С мая 2012 года до ноября 2014 года, в течение 18 месяцев, мы вместе работали в качестве мониторинговой миссии высокого уровня, назначенной Европейским Парламентом по вопросам спорных уголовных обвинений в отношении отдельных политических лиц в Украине. Мы воочию видели и докладывали о политизированном правосудии и системе судебного преследования; судебной системе, которая предоставляла преимущество прокурорскому обвинению над защитой, и в которой нормой казалась не презумпция невиновности, а виновности. Мы предоставляли свои комментарии об избирательности политически мотивированном правосудии для одних и сосуществовании этого явления с климатом безнаказанности для других. Это было плохо для Украины в вопросе ее международных позиций и составляло угрозу для свободы и свобод граждан дома”, – напоминают бывшие сопредседатели Мониторинговой миссии Европарламента.

По их мнению, постоянная борьба за сердца и умы украинского народа продолжается и в дальнейшем.

“Внешняя российская пропаганда не утихает, и она часто усиливается мощными медиа интересами в самой Украине. Общественное мнение выросло до уровня ожидания заключений среди вероятных нарушителей высокого уровня. Под это при случае подводятся вредные политические комментарии. Манипуляция судом общественного мнения не является заменителем верховенства права”, – предостерегают европейские политики.

Информация, которой обладают политики, свидетельствует о “тревожном начале сползания в демократических стандартах, о шаге назад, который может перерасти в ревизию достижений Майдана”.

“Политическая борьба есть везде, но она проходит во время выборов, а в парламенте – во время дебатов. Именно они, а не суды, являются аренами для борьбы политических соперников. Приближение местных выборов только усиливает нашу обеспокоенность, когда мы наблюдаем за тем, как с политическими оппонентами разбираются через систему правосудия, а не через избирательный бюллетень”, – говорится в заявлении Кокса-Квасьневского.

По их убеждению, если такой курс будет преобладать, то его первыми жертвами станут демократия и верховенство права в Украине. Именно они являются основными составляющими общих ценностей, на которых базируются стремления Украины относительно интеграции в ЕС и НАТО, предупреждают политики.

“Украинские антикоррупционные органы должны быть усилены, а не дискредитированы. Избирательное правосудие из-за политически мотивированного преследования должно остаться в прошлом, а не стать инструментом будущего. Государственная безопасность и правоохранительные органы, прокуратура и судебные системы требуют независимости, а не инструментализации. Европейская судьба Украины не достигается ревизионистскими шагами назад”, – отмечается в заявлении.