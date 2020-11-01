Об этом сообщил и.о. члена правления “Укрзализныци” Александр Перцовский.
“Приглашаем пассажиров путешествовать скоростными поездами, и тех, кто пользовался вторым классом, пересесть в первый. Наши поезда – это более безопасный и комфортный вид транспорта”, – отметил Александр Перцовский.
Также он сообщил, что стоимость проезда будет меняться не только в зависимости от даты, но и дня недели, в который пассажир совершает путешествие. В частности, дешевле пользоваться вагоном 1 класса скоростного поезда во вторник, дороже – в пятницу, поскольку действуют разные коэффициенты индексации тарифов. Кроме того, при покупке билетов “туда – обратно” действует скидка 10%.
Больше всего пассажиры поездов Интерсити + смогут сэкономить на стоимости проезда в вагонах 1 класса, если покупать билеты за 30 суток до даты отправления поезда. Действует программа лояльности: “покупай раньше – плати меньше”.
Всего в “Укрзализныци” уверены, что после действия 15-процентной скидки, стоимость проезда в вагонах 1 класса Интерсити + будет конкурентной по авиатранспорт.
- Глава правления “Укрзализныци” Владимир Жмак заявил, что компания больше не будет закупать тепловозы американского концерна General Electric.