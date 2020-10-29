Глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что компания больше не будет закупать тепловозы американского концерна General Electric.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, сообщает “Укринформ”.

“Что касается сотрудничества с General Electric, я сегодня не вижу необходимости дальнейшей закупки тепловозов General Electric. Наша цель – это переход на электровозы, поскольку это гораздо экономнее”, – сказал Жмак.

По его словам, “Укрзализныця” уже ликвидировала дефицит локомотивов и теперь впервые за долгое время компания удовлетворяет все потребности в перевозках.

“Нет ни одной заявки на перевозку, которую бы “Укрзализныця” не удовлетворила. Рынок увидел, что мы можем везти. Мы можем везти и делать это быстро”, – добавил глава правления.

Он также отметил, что “Укрзализныця” планирует перезапустить собственные вагоностроительные мощности.

“У нас есть амбициозные планы по производству 4200 вагонов в следующем году на наших заводах и капитальному ремонту от 15 до 20 тыс. вагонов”, – резюмировал Жмак.