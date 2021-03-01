В феврале 2021 года 23 народных депутата пропустили 90% голосований в парламенте.

Такие данные опубликовал Комитет избирателей Украины по итогам анализа показателей участия депутатов в голосованиях ВР.

Всего за месяц состоялось 352 голосования, во время которых было принято 96 законодательных актов.

По данным КИУ, 23 народных депутата пропустили 90% голосований парламента за месяц. Из них 7 депутатов не проголосовали ни разу:

Тарас Козак (“Оппозиционная платформа — За життя”)

Игорь Колыхаев ( “За майбутне”)

Степан Ивахив ( “За майбутне”)

Олесь Довгий (внефракционный)

Наталья Пипа ( “Голос”)

Вадим Столар (“Оппозиционная платформа — За життя”)

Александр Скичко ( “Слуга народа”)

Отметим, что Скичко с 29 января занимает должность главы Черкасской областной государственной администрации. Депутат заявил, что сложит мандат, однако так и не сделал этого в феврале.

Еще 5 депутатов посетили менее 2% голосований в прошлом месяце. Это:

Сергей Левочкин (“ОПЗЖ”, 0,28% голосований)

Галина Третьякова (“Слуга народа”, 0,85% голосований)

Ренат Кузьмин (“ОПЗЖ”, 1,1% голосований)

Федор Христенко (“ОПЗЖ”, 1,7% голосований)

Юрий Солод (“ОПЗЖ”, 1,7% голосований)

Только 17 из 422 народных депутатов приняли участие в 100% голосований. Активнее других голосовали депутаты “Слуги народа” (в среднем приняли участие в 88% голосований) и “Европейской Солидарности” (81%).

Меньше всех голосовали депутаты “ОПЗЖ”, в среднем депутаты политсилы приняли участие в 47% заседаний.