Такие данные опубликовал Комитет избирателей Украины по итогам анализа показателей участия депутатов в голосованиях ВР.
Всего за месяц состоялось 352 голосования, во время которых было принято 96 законодательных актов.
По данным КИУ, 23 народных депутата пропустили 90% голосований парламента за месяц. Из них 7 депутатов не проголосовали ни разу:
- Тарас Козак (“Оппозиционная платформа — За життя”)
- Игорь Колыхаев ( “За майбутне”)
- Степан Ивахив ( “За майбутне”)
- Олесь Довгий (внефракционный)
- Наталья Пипа ( “Голос”)
- Вадим Столар (“Оппозиционная платформа — За життя”)
- Александр Скичко ( “Слуга народа”)
Отметим, что Скичко с 29 января занимает должность главы Черкасской областной государственной администрации. Депутат заявил, что сложит мандат, однако так и не сделал этого в феврале.
Еще 5 депутатов посетили менее 2% голосований в прошлом месяце. Это:
- Сергей Левочкин (“ОПЗЖ”, 0,28% голосований)
- Галина Третьякова (“Слуга народа”, 0,85% голосований)
- Ренат Кузьмин (“ОПЗЖ”, 1,1% голосований)
- Федор Христенко (“ОПЗЖ”, 1,7% голосований)
- Юрий Солод (“ОПЗЖ”, 1,7% голосований)
Только 17 из 422 народных депутатов приняли участие в 100% голосований. Активнее других голосовали депутаты “Слуги народа” (в среднем приняли участие в 88% голосований) и “Европейской Солидарности” (81%).
Меньше всех голосовали депутаты “ОПЗЖ”, в среднем депутаты политсилы приняли участие в 47% заседаний.
- О “главных прогульщиках” предыдущей сессии Верховной Рады — в материале.