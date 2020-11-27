Китайская компания - производитель гибких дисплеев Royole Corp. стремится привлечь к 12 млн юаней (1,8 миллиарда долларов) в качестве первичного публичного предложения (IPO) на Шанхайском рынке после того, как план ее листинга в США был отложен.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания планирует подать заявку в китайскую торговую площадку в стиле Nasdaq. Оценка Royole выросла до более 8 млрд долларов, это больше, чем то, чего она хотела в рамках частного раунда финансирования прошлого года.

Компания Royole, известная производством первого в мире коммерческого сложного телефона, сначала подала заявку на американское IPO, которое может привлечь около 1 млрд долларов. Затем в компании решили продолжить деятельность в материковом Китае.

Представитель Royole отказался комментировать ситуацию.

Стартап присоединяется к ряду китайских компаний, которые переходят к национальному листингу на фоне обострения отношений между США и Китаем. Китайские фирмы потенциально рискуют разорвать все деловые отношения с США, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам планирует предложить новый алгоритм регулирования.

Окончательный размер привлечения средств зависит от конъюнктуры рынка и все еще может меняться.

Учредителями компании Royole являются выпускники Стэнфордского университета Билл Лю, Пэн Вэй и Сяоцзюнь Ю. Сегодня компания конкурирует с Samsung Electronics Co. и BOE Technology Group Co. за изготовление гибких экранов с использованием передовой органической светодиодной технологии.

Royole сотрудничает с Airbus для установления дисплеев в самолетах, а также сотрудничает с покупателями одежды, мебели и кухни. Royole заявил, что заключил соглашение с Louis Vuitton, с помощью которого две компании в будущем будут размещать гибкие экраны на сумочках.