Об этом пишет издание “Коммерсант”.

“Это даже сложно комментировать, но отвечать мы будем на любые недружественные шаги, это само собой разумеется”,— сказал Лавров на пресс-конференции в Нур-Султане.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что

чиновники администрации Байдена завершили “разведывательную проверку предполагаемых правонарушений России, таких как вмешательство в выборы и взлом SolarWinds”, подготовив почву для того, чтобы США вскоре объявили о соответствующих санкциях. Возможные санкции могут включать и высылку российских разведчиков, которые работают в США под дипломатическим прикрытием.

Сергей Лавров уточнил, что пока он не видел конкретных решений по этому вопросу. “Ничего не объявлялось. Читал сообщения о том, что администрация завершила обзор враждебных действий России. Как-то быстро у них это получилось”,— сказал он.

По его словам, США и их союзники — “ненадежные партнеры” и полагаться на них нельзя.

“Даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а, может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились”,— добавил Лавров.