Об этом сообщает GolfDigest.

Как сообщили в полиции, это не было аварией с участием других автомобилей – машина Вудса, по непонятным пока причинам, вылетела с дороги и перевернулась. В авто Вудс был один. По данным СМИ, в Лос-Анджелес он приехал как почетный гость турнира по гольфу, но сам не играл.

По данным издания, Вудс получил “оскольчатые открытые переломы” верхней и нижней части большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги, а также повреждение костей голеностопного сустава и травму мышц и мягких тканей ноги.

Ariel View of the Tiger Woods car accident site. Latest update is he is in surgery due to multiple leg injuries.

Praying for a speedy recovery.

— Nick Hayden (@SportsBizNick) February 23, 2021