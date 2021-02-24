Об этом сообщает GolfDigest.
Как сообщили в полиции, это не было аварией с участием других автомобилей – машина Вудса, по непонятным пока причинам, вылетела с дороги и перевернулась. В авто Вудс был один. По данным СМИ, в Лос-Анджелес он приехал как почетный гость турнира по гольфу, но сам не играл.
По данным издания, Вудс получил “оскольчатые открытые переломы” верхней и нижней части большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги, а также повреждение костей голеностопного сустава и травму мышц и мягких тканей ноги.
Ariel View of the Tiger Woods car accident site. Latest update is he is in surgery due to multiple leg injuries.
Stay tuned for more updates. Praying for a speedy recovery. #tigerwoods
— Nick Hayden (@SportsBizNick) February 23, 2021
Сотрудники департамента шерифа округа Лос-Анджелес заявили, что салон автомобиля Вудса почти не поврежден. Спортсмен был пристегнут, что и уберегло его от гибели.
Сейчас Вудс в сознании и проходит восстановительный курс после операции.
- Ранее сообщалось, что в США в штате Техас в масштабном ДТП столкнулись более 130 автомобилей, в результате чего погибли, по меньшей мере, шесть человек и десятки получили ранения.