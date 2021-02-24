Об этом сообщает GolfDigest.

Как сообщили в полиции, это не было аварией с участием других автомобилей – машина Вудса, по непонятным пока причинам, вылетела с дороги и перевернулась. В авто Вудс был один. По данным СМИ, в Лос-Анджелес он приехал как почетный гость турнира по гольфу, но сам не играл.

По данным издания, Вудс получил “оскольчатые открытые переломы” верхней и нижней части большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги, а также повреждение костей голеностопного сустава и травму мышц и мягких тканей ноги.

Сотрудники департамента шерифа округа Лос-Анджелес заявили, что салон автомобиля Вудса почти не поврежден. Спортсмен был пристегнут, что и уберегло его от гибели.

Сейчас Вудс в сознании и проходит восстановительный курс после операции.

  • Ранее сообщалось, что в США в штате Техас в масштабном ДТП столкнулись более 130 автомобилей, в результате чего погибли, по меньшей мере, шесть человек и десятки получили ранения.