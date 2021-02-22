Об этом пишет The Verge.

Новая версия игры, которая впервые была запущена еще в 2000 году, выйдет в этом году на ПК, Switch, PS4, PS5 и Xbox.

Также появится поддержка кроссплатформенного перехода между консолью и ПК.

Ремастер HD будет включать как базовую игру, так и ее расширение Lord of Destruction. Игра получит динамическое освещение, рендеринг частиц, звук Dolby Surround 7.1, увеличение частоты обновления экрана до 144 Гц и т.д.

Сообщается, что разработчики использовали 3D-модели, наложив их на оригинальные игровые спрайты. Все игровые механики, анимации и искусственный интеллект останутся прежними. Релиз запланирован на конец 2021 года.

Помимо ремастера Diablo II, Blizzard Entertainment также работает над дополнительным мобильным приложением под названием Diablo Immortal и над следующей полноценной игрой – Diablo IV.