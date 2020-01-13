Об этом сообщает агенство AFP.

Около 50 лет назад гигантскую черепаху (Chelonoidis hoodensis) по кличке Диего, а также 14 особей его вида, ученые отобрали для участия в программе спасения вида путем разведения в неволе.

Когда это произошло, на родном острове Диего было всего два самца и 12 самок, которые не размножались. За время участие легендарной черепахи в программе количество особей его вида на острове увеличилось до двух тысяч.

“Около 1800 черепах были возвращены в Эспанолу, и теперь с естественным воспроизводством у нас около 2000 черепах. … Это показывает, что они способны расти, они способны размножаться, они способны развиваться”, — сказал директор Галапагосских национальных парков Хорхе Кэррион.

Как подсчитали смотрители парка, минимум 800 черепах из этих двух тысяч — потомство Диего. Сегодня уникальной черепахе около 100 лет, а его вес превышает 80 килограмм. Спустя десятилетия его миссия по спасению вида завершена — он возвращается обратно в дикую природу. Это произойдет в марте 2020 году, когда Диего пройдет карантинный период.

“Он внес большой процент в родословную, которую мы возвращаем в Эспанолу. Я счастлив, что у меня есть возможность вернуть эту черепаху в его естественное место обитания”, — добавил директор парка.