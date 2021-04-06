Такое решение 5 апреля было одобрено советом директоров, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что стратегическое решение LG выйти из чрезвычайно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы в таких областях, как компоненты электромобилей, умные дома, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы.

При этом, в течение некоторого периода компания будет предоставлять сервисную поддержку и обновления программного обеспечения для клиентов существующих мобильных продуктов. LG также будет сотрудничать с поставщиками и деловыми партнерами на протяжении всего периода закрытия бизнеса мобильных телефонов.

Кроме того, в компании добавили, что LG продолжит использовать свой мобильный опыт и разрабатывать технологии, связанные с мобильностью, такие как 6G, для дальнейшего повышения конкурентоспособности в других сферах бизнеса.

Ожидается, что сворачивание бизнеса мобильных телефонов будет завершено к 31 июля.

Reuters отмечает, что LG стал первым крупным брендом смартфонов, который ушел с рынка.

Подразделение, которое занималось производством, мобильных телефонов LG почти шесть лет терпит убытки на общую сумму около 4,5 миллиарда долларов.

В лучшие времена LG выходила на рынок с рядом инноваций в сотовых телефонах, включая сверхширокоугольные камеры, и на пике своего развития в 2013 году компания была третьим по величине производителем смартфонов в мире после Samsung и Apple.

Но позже флагманские модели LG пострадали как от программных, так и от аппаратных сбоев, которые в сочетании с более медленными обновлениями программного обеспечения привели к тому, что бренд неуклонно терял популярность. Аналитики также критиковали компанию за недостаток опыта в маркетинге по сравнению с китайскими конкурентами.