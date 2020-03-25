Об этом говорится в сообщении общественной организации.
“Мы считаем, что почетный патриарх ПЦУ Филарет, являясь публичным лицом, имеет большое влияние на людей, принадлежащих к религиозной общине. И его слова могут быть подстрекательстве к дискриминации, распространение стигмы и перехода к насильственным действиям в отношении геев, лесбиянок, бисексуальных и трансгендерных людей”, – говорится в заявлении.
В общественной организации считают, что подобные высказывания являются недопустимыми в любое время, “а распространение ложной, откровенно дискриминационной информации публичным лицом сейчас, во время пандемии, может вызвать волну насилия на почве ненависти в отношении ЛГБТ-сообществ”.
Адвокаты “Инсайта” сейчас составляют судебный иск.
- Ранее глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что причиной пандемии коронавируса COVID-19 на планете являются, среди прочего, однополые браки.