Киевская общественная организация "Инсайт", занимающаяся правами ЛГБТ-сообщества, подает в суд на патриарха Филарета за высказывания о том, что "однополые браки" являются причиной возникновения и распространения коронавирусной пандемии.

Об этом говорится в сообщении общественной организации.

“Мы считаем, что почетный патриарх ПЦУ Филарет, являясь публичным лицом, имеет большое влияние на людей, принадлежащих к религиозной общине. И его слова могут быть подстрекательстве к дискриминации, распространение стигмы и перехода к насильственным действиям в отношении геев, лесбиянок, бисексуальных и трансгендерных людей”, – говорится в заявлении.

В общественной организации считают, что подобные высказывания являются недопустимыми в любое время, “а распространение ложной, откровенно дискриминационной информации публичным лицом сейчас, во время пандемии, может вызвать волну насилия на почве ненависти в отношении ЛГБТ-сообществ”.

Адвокаты “Инсайта” сейчас составляют судебный иск.