Врач и бывший заместитель министра охраны здоровья Александр Линчевский считает, что если бы власть говорила правду об уровне подготовки к борьбе с эпидемией коронавируса, то жертв в Украине было бы меньше.

Об этом он сказал в интервью #Букв.

Линчевский отметил, что эта эпидемия – большая беда, от которой страдает Италия, США, Германия, Франция. Потому что коронавирус – это вызов для любой цивилизованной страны. Но когда украинская власть хочет сохранить рейтинг и лицо, то начинает сознательно манипулировать.

“Начинает говорить: “Страна готова, у нас все есть”. Это хуже всего. Какой информации я бы ждал от власти в такой ситуации? Надо говорить правду: “Люди, тестов нет, выявить и изолировать всех инфицированных не можем, сидите дома! Мы всех не можем протестовать. Каждый, кто на улице, потенциально инфицирован и несет опасность. “Люди, нет защиты, помогите кто угодно”. Уже делали бронежилеты – сделаем и костюмы. Это не беда, если иметь в голове постоянную доминанту ценность человеческой жизни. Каждый из более 200 умерших (на момент записи интервью в Украине официально было 261 умерших от коронавирусной инфекции – ред.), мог выжить, если бы не “что-то”. Если бы не пошел в церковь, если бы не пошел к знакомым и т.д. Нельзя меряться количеством умерших и говорить, что от гриппа или в ДТП погибает больше людей. Вместо этого в случае коронавируса честное признание проблемы могло бы спасти чью-то жизнь”, – подчеркнул экс-заместитель главы МОЗ.