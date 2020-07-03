Из всех средств, которые уже были выделены из фонда борьбы с коронавирусом COVID-19, только 15 % пошли напрямую в медицинскую отрасль.

Об этом сообщила экспертная организация StateWatch.

В частности, с 19 миллиардов, которые уже были выделены из фонда, только 3,2 миллиарда для Министерства охраны здоровья пошли непосредственно на нужды лабораторных центров и больниц.

В то же время, Министерству социальной политики выделили около 10 миллиардов гривен на социальную защиту населения во время ограничительных мер карантина, в три раза больше, чем получил МОЗ.

Министерству экономики оказали 2,9 млрд для наполнения фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Кроме того, Министерству внутренних дел согласовали выделение 2,7 млрд грн. на зарплаты полицейским, пограничникам и Нацгвардии.

Кроме средств, которые уже были утверждены Кабинетом Министров, существует еще много других запросов от различных органов власти, которые также претендуют на средства из специального фонда.

При этом, в этом списке МОЗ не лидирует по запрашиваемой сумме.

Больше всего денег хочет получить Министерство социальной политики: 15,2 млрд грн на выплаты пенсий, надбавок и повышения к пенсиям, и покрытие дефицита средств Пенсионного фонда.

Немалую сумму пригласили и в Министерстве экономики: 12 млрд грн. для наполнения Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины.

А МОЗ просит всего 244 миллиона гривен. Но эти средства собираются потратить не на борьбу с COVID-19, а для выплат на непрерывное профессиональное развитие врачей и интернов.