Лишь 5% украинцев не празднуют Рождество – как по юлианскому календарю (7 января), так и по григорианскому (25 декабря).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 2 – 4 января 2021 года.

Так, 77% опрошенных отметили, что празднуют Рождество 7 января.

Еще 15% сообщили, что отмечают этот праздник дважды: по юлианскому календарю (7 января) и по григорианскому (25 декабря).

Лишь 3% респондентов сообщили, что отмечают Рождество только 25 декабря.

В то же время 5% опрошенных заявили, что Рождество не празднуют вообще.

“Больше всего тех, кто празднует Рождество дважды, или же по новому стилю – в западных регионах и в Киеве”, – уточнили социологи.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 2-4 января 2021 года.