Традиционно в период новогодних и рождественских праздников украинцев ожидают дополнительные выходные, в результате чего банки и почта будут работать по особому графику.

Об этом сообщают #Буквы.

График работы банков

30 декабря система электронных платежей (СЭП) работает до 24:00. Валютный рынок Украины, депозитарий Национального банка и другие системы НБУ работают в обычном режиме.

31 декабря до 13:00 через СЭП будут осуществляться платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи от участников СЭП в адрес НБУ, органов Государственной казначейской службы и платежи от НБУ и органов Государственной казначейской службы в адрес всех участников СЕП. Валютный рынок будет работать с учетом особенностей работы СЭП, изложенных в регламенте. Банковский день в СЭП заканчивается в 13:00.

1 января банковский день в СЭП начнется в 9.00 с датой банковского дня 4 января 2021 года.

1-3 января включительно участники СЭП самостоятельно будут принимать решение о дате начала работы в системе согласно собственных потребностей и потребностей своих клиентов. Межбанковские переводы через СЭП в этот период будут осуществляться с датой банковского дня 4 января. В этот период Депозитарий НБУ не работает, а банки не осуществляют операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины, в том числе со своими клиентами.

4-6 января СЭП и банковская система будут работать в обычном режиме. День работы банковской системы Украины переносится с пятницы 8 января 2021 года на субботу 16 января 2021 года.

16 января межбанковские переводы будут осуществляться через СЭП с датой банковского дня 16 января 2021 года.

17 января межбанковские переводы будут осуществляться через СЭП с датой банковского дня 18 января 2021 года.

В период с 31 декабря до 4 января включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и учетная цена банковских металлов, рассчитанные Нацбанком 30 декабря.

Кроме того, 1-3 и 7-10 января 2021 года банки в случае необходимости могут осуществлять кассовые операции. В то же время банки в этот период должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.

График работы “Укрпочты”

Так, отделение “Укрпочты” в праздничные дни и во время усиленного карантина 8 – 24 января будут работать по обычному графику, за исключением Нового года 1 января и православного Рождества 7 января.

В эти дни услуги будут предоставлять исключительно дежурные отделения национального почтового оператора.

График работы “Новой почты”

Отделения и курьерская доставка “Новой почты” 31 декабря будут работать по сокращенному графику работы (до 15:00, 17:00 или 18:00 в зависимости от отделения), а 1 и 7 января не будут работать вообще.

При этом, 8 января и в остальные междупраздничных дней “Новая почта” будет работать в обычном режиме.