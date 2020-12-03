Во время видеоконференции парламентского комитета по культуре позади литовского депутата Петраса Гражулиса, известного своей анти-ЛГБТ политикой, появился обнаженный мужчина.

Об этом сообщает LRT.lt.

Гражулис известен своей анти-ЛГБТ+ риторикой и протестами во время гей-прайдов в Вильнюсе.

Встреча транслировалась в прямом эфире в YouTube-аккаунте Сейма Литвы. Примерно на 13-й минуте встречи Гражулис временно включает камеру, на которой за спиной депутата можно увидеть обнаженного до пояса мужчину.

Издание сообщает, что несколько раз безуспешно пыталось связаться с Гражулисом.

По словам председателя парламентского комитета Витаутаса Юозапайтиса, другие люди, сидящие рядом с депутатами во время конференций, могут представлять опасность для репутации политиков.

“Вероятно, каждый член парламента обязан следить за тем, чтобы в его доме не появлялись другие люди”, – сказал Юозапайтис, добавив, что сам не заметил этого обнаженного мужчину.

Юозапайтис предположил, что это мог быть член семьи, который помог Гражулису подключиться к встрече, поскольку у члена парламента возникли технические проблемы.