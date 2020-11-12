Об этом сообщает CNN.

Так, Тубина уволила компания-учредитель журнала The New Yorker — Conde Nast.

Там заявили, что хотят создать среду, где каждый чувствует себя уважаемым и соблюдает стандарты поведения.

Сам Тубин также подтвердил увольнение в Twitter.

“Сегодня меня уволили из The New Yorker после 27 лет работы штатным автором. Я всегда буду любить журнал, буду скучать по своим коллегам и с нетерпением ждать возможности прочитать их работы”, – написал журналист.

  • Ранее сообщалось, что известного журналиста The New Yorker и CNN Джеффри Тубина отстранили от работы за то, что он мастурбировал во время рабочей видеоконференции в Zoom. Тубин говорит — был уверен, что отключил камеру.