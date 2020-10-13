Литва отзывает еще шесть дипломатов из Беларуси. Это происходит на фоне скандальных заявлений официального Минска.

Слова пресс-секретаря главы МИД Линаса Линкявичюса Расы Якилайтене приводит Delfi.

“Белорусская сторона не учла наше компромиссное предложение и в порядке ультиматума потребовала уменьшить количество дипломатов, когда мы не согласились, работавших в Беларуси дипломатов хотели объявить персона нон грата, а это осложнило бы их возможность работать в будущем. С учетом этих ультиматумов мы отозвали еще 6 дипломатов”, – заявила она.

До этого белорусское министерство иностранных дел заявило, что посольства Польши и Литвы должны сократить количество дипломатов в Минске.