Слова пресс-секретаря главы МИД Линаса Линкявичюса Расы Якилайтене приводит Delfi.
“Белорусская сторона не учла наше компромиссное предложение и в порядке ультиматума потребовала уменьшить количество дипломатов, когда мы не согласились, работавших в Беларуси дипломатов хотели объявить персона нон грата, а это осложнило бы их возможность работать в будущем. С учетом этих ультиматумов мы отозвали еще 6 дипломатов”, – заявила она.
До этого белорусское министерство иностранных дел заявило, что посольства Польши и Литвы должны сократить количество дипломатов в Минске.
- Ранее сообщалось, что вслед за Литвой, Польшей и Германией Латвия и Эстония отозвали своих послов из Беларуси для консультаций.