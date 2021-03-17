Об этом ВВС News Украина сообщили источники, близкие к руководству КНУ.
Лидерами голосования стали проректор КНУ Владимир Бугров и Александр Рожко. Они набрали соответственно около 44% и 15%.
Официальные результаты голосования будут обнародованы позже.
Кто станет руководителем столичного вуза, станет известно после того, как состоится второй тур голосования.
Как сообщили в отделе коммуникаций университета, в голосовании на шести участках должны были принять участие 4139 избирателей, в том числе 598 студентов и 23 курсанты колледжей. Но пришло на голосование около 70%.
Выборы нового ректора проводят из-за того, что полномочия нынешнего исполняющего обязанности ректора Леонида Губерского, который работал с октября 2015 года, закончились.
Напомним, Литвин избирался в Верховную Раду четыре раза. Дважды был спикером украинского парламента (с 2002-го по 2006-й и с 2008-го по 2012 год). Также он занимал должность главы Администрации президента Леонида Кучмы (1999-2002). В 2008 году Литвин недолго был и.о. ректора КНУ, сейчас возглавляет наблюдательный совет вуза.
- 21 жовтня колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив, що захворів на коронавірус COVID-19.