Бывший председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин проиграл выборы ректора Киевского национального университета им.Шевченко. Он занял четвертое место с результатом около 4% голосов.

Об этом ВВС News Украина сообщили источники, близкие к руководству КНУ.

Лидерами голосования стали проректор КНУ Владимир Бугров и Александр Рожко. Они набрали соответственно около 44% и 15%.

Официальные результаты голосования будут обнародованы позже.

Кто станет руководителем столичного вуза, станет известно после того, как состоится второй тур голосования.

Как сообщили в отделе коммуникаций университета, в голосовании на шести участках должны были принять участие 4139 избирателей, в том числе 598 студентов и 23 курсанты колледжей. Но пришло на голосование около 70%.

Выборы нового ректора проводят из-за того, что полномочия нынешнего исполняющего обязанности ректора Леонида Губерского, который работал с октября 2015 года, закончились.

Напомним, Литвин избирался в Верховную Раду четыре раза. Дважды был спикером украинского парламента (с 2002-го по 2006-й и с 2008-го по 2012 год). Также он занимал должность главы Администрации президента Леонида Кучмы (1999-2002). В 2008 году Литвин недолго был и.о. ректора КНУ, сейчас возглавляет наблюдательный совет вуза.