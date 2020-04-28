Ляшко поддержал открытие рынков на условиях МОЗ

Об этом он написал в Facebook на личной странице.
Ляшко отметил, что работу рынков разрешат со среды, 29 апреля.
Постановление “По противодействию распространению коронавирусной болезни COVID-19 в местах торговли пищевыми продуктами на агропродовольственных рынках” вступит в силу с некоторыми изменениями.
“В тот же день (29 апреля), согласно поручению премьер-министра, планируется принятие постановления, которым всем агропродовольственным рынкам, отвечающих этим требованиям, будет предоставлено разрешение работать”, – отметил Ляшко.
Также он пояснил, что контролировать работу рынков и выполнение ими требований МОЗ будет Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
“Ежедневно будет предоставляться разрешение на работу на следующий день. Если рынок нарушит правила – в следующий раз он сможет открыться и осуществлять свою деятельность только через неделю”, – уточнил представитель МОЗ.
Кроме этого, органам местного самоуправления предварительно уже была предоставлена возможность открыть местные рынки при условии соблюдения этих правил.
- Ранее сообщалось, что около 200 фермеров перекрыли движение по автомобильному мосту через Днепр вблизи Херсона.
- В Одессе торговцы добились открытия рынка.
- Мэр Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать или передать полномочия об их открытии местным властям.