Ляшко поддержал открытие рынков на условиях МОЗ

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко поддержал открытие продовольственных рынков в стране, при соблюдении условий от МОЗ.

Об этом он написал в Facebook на личной странице.

Ляшко отметил, что работу рынков разрешат со среды, 29 апреля.

Постановление “По противодействию распространению коронавирусной болезни COVID-19 в местах торговли пищевыми продуктами на агропродовольственных рынках” вступит в силу с некоторыми изменениями.

“В тот же день (29 апреля), согласно поручению премьер-министра, планируется принятие постановления, которым всем агропродовольственным рынкам, отвечающих этим требованиям, будет предоставлено разрешение работать”, – отметил Ляшко.

Также он пояснил, что контролировать работу рынков и выполнение ими требований МОЗ будет Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

“Ежедневно будет предоставляться разрешение на работу на следующий день. Если рынок нарушит правила – в следующий раз он сможет открыться и осуществлять свою деятельность только через неделю”, – уточнил представитель МОЗ.

Кроме этого, органам местного самоуправления предварительно уже была предоставлена возможность открыть местные рынки при условии соблюдения этих правил.