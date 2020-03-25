Такое решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины 25 марта.

“Временно возложить обязанности министра образования и науки Украины на Мандзий Любомиру Степановну, которая сейчас является заместителем министра образования и науки”, – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

К этому обязанности главы Минобразования временно исполнял первый заместитель министра Юрий Полюхович.

Мандзий уже успела отреагировать на решение правительства на своей странице в Facebook.

“Решением Кабинета Министров Украины от 25 марта меня назначено на должность исполняющего обязанности Министра образования и науки Украини. Это действительно очень большая ответственность. В связи с пандемией коронавируса и всеукраинским карантином перед Министерством стоит множество неотложных вызовов и проблем. И самое важное – мы не имеем времени на медленные решение: нам нужно реагировать здесь и сейчас, решить вопрос окончания учебного года, проведения вступительной кампании и многое другое. И, не сомневайтесь, мы примем все необходимые решения”, – написала она.

Любомира Мандзий родилась 10 мая 1973 в с. Опака Дрогобычского района Львовской области.

В 1995 окончила Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности “География”.

В течение 1998-2001 гг. по специальности “Политические институты и процессы” училась в аспирантуре Львовского национального университета имени Ивана Франко. В 2003 г. Защитила диссертацию на звание кандидата политических наук. 2008 года получило ученое звание доцента.

С 2001 года до 2016 года работала на кафедре политологии философского факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко.

В течение 2016-2019 гг. – директор департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации. В июле 2019 победила в конкурсе на должность начальника управления Государственной службы качества образования во Львовской области.

Свободно владеет польским языком, а также имеет достаточный уровень английского.

11 сентября 2019 назначена на должность заместителя Министра образования и науки Украины.