Тимчасово виконуючим обов'язки міністра освіти і науки України став Юрій Полюхович.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів сьогодні, 10 березня, інформує прес-служба КМУ.

“Дуже важливо, щоб діяв принцип неперервності влади. Для мене честь – виконувати обов’язки міністра. Я зроблю все від мене залежне, щоб міністерство працювало злагоджено і належно виконувало свої функції”, – заявив Полюхович, коментуючи призначення.

В.о. міністра народився 1 листопада 1980 року в м. Костопіль Рівненської області. Ступінь магістра з історії Полюхович отримав в 2003 році в Національному університеті “Києво-Могилянська академія”.

Протягом 2009-2012 років він навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук. Автор понад 40 наукових публікацій.

З 2000 року Полюхович був представником України в Європейській асоціації дослідників культури майя WAYEB.

Протягом 2014-2016 рр. він був науковим співробітником Університету штату Каліфорнія, Чіко (США), працював в Національному інституті антропології та історії (Мексика).

У Кабміні відзначають, що Полюхович має досвід роботи в приватних компаніях, в яких “займався питаннями розвитку інновацій”.

З 2014 до 2016 рр. він був радником міністра освіти і науки України на громадських засадах. З 2017 року очолює громадську організацію “Українська науково-дослідна фундація”.

11 вересня 2019 року Полюхович був призначений на посаду першого заступника міністра освіти Анни Новосад. Роботу в міністерстві він поєднує з викладанням в Національному університеті імені Тараса Шевченка.

Полюхович вільно володіє англійською, іспанською мовами і класичною чольті (мова ієрогліфічної писемності майя).

Як відомо, в новому Уряді все ще залишаються вакантними посади керівників чотирьох міністерств: Міністерства освіти і науки, Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства і Міністерства культури. З огляду ж на те, що три із зазначених відомств планують розділити, владі потрібно знайти 7 кандидатур на міністрів.