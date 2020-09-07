Майкл Коен, ексадвокат та помічник Дональда Трампа, випустив нову книгу, в якій розповів про його позитивне ставлення до президента РФ Володимира Путіна та епізодах расизму.

The Washington Post наводить тези з книги, продаж якої розпочнеться за два дні.

Вже у вівторок буде опублікована нова книга “Disloyal: A Memoir” Майкла Коена, колишнього адвоката та особистого помічника президента США Дональда Трампа.

Книга на понад 400 сторінок присвячена спогадам про Трампа, якого Коен називає “шахраєм, брехуном, хуліганом, расистом, хижаком, аферистом”.

Книга має підзаголовок — “Правдива історія колишнього особистого повіреного президента Дональда Трампа”. Сам Коен у мемуарах називає себе “призначеним головорізом” Трампа.

У книзі йдеться про широке коло осіб та подій. Зокрема, згадується про позитивне ставлення президента до російського лідера Володимира Путіна, про випадки расистського поводження Трампа, вибори 2016 року та багато іншого.

Трамп та Путін

Коен пише, що Трамп захоплювався президентом Росії Путіним з простої причини: Трамп любить гроші і він помилково назвав Путіна “найбагатшою людиною в світі”.

За словами Коена, Трамп також любив Путіна, тому що у російського лідера була можливість “взяти під свій контроль всю країну і керувати нею, як якби це була його особиста компанія — як, власне кажучи, Trump Organization”.

Коен стверджує, що Трамп дійшов до розуміння того, що ненависть Путіна до кандидата від демократів Хілларі Клінтон, яка пов’язана з її підтримкою протестного руху 2011 року в Росії, також може допомогти йому отримати більше влади в Сполучених Штатах.

“Московський проєкт” Трампа

Коен стверджує, що ще одна причина, через що Трамп постійно хвалив Путіна, полягала у його бажанні реалізувати проєкт 120-поверхової вежі на Красній площі (за планами мало було 30 поверхів п’ятизіркового готелю зі спа-салоном під брендом Іванки Трамп і ресторанами, а також 230 елітних кондомініумів для російських олігархів і лідерів).

План, додає Коен, полягав у тому, щоб безкоштовно віддати квартиру в пентхаусі президенту Росії, аби “підлизатися” до нього.

“Вся ідея патріотизму і державної зради стала для нього недоречною. Трамп використовував цю кампанію (2016 року — ред.), щоб заробити гроші для себе: звичайно, він робив це”, — пише Коен.

Згодом Трамп заперечував, що мав будь-які ділові відносини з Росією, але Коен багато пише про свої власні зусилля з реалізацію “московського проєкту” восени 2015, за кілька місяців після того, як бізнесмен оголосив, що балотуватиметься.

За словами Коена, саме він займався його реалізацією, оскільки діти Трампа були в поганих стосунках з Феліксом Сатером, який був посередником між Trump Organization та росіянами, зацікавленими в проєкті.

Втручання Росії у вибори 2016 року

Хоча багато критиків Трампа були одержимі ідеєю російського втручання, Коен запевняє, що це була цілеспрямована “кампанія дезінформації”, що проводиться американськими громадянами, такими як Девід Пекер — гендиректор American Media, давній друг президента.

“Те, що виглядало змовою, насправді було злиттям загальних інтересів з метою заподіяння шкоди Хілларі Клінтон будь-яким можливим способом, аж до втручання в американські вибори. Це тема, яка не викликала в Трампа ніякого занепокоєння”, — пише Коен.

Коен також розповідає про участь Пекера в кампанії Трампа для дискредитації його конкурентів на внутрішньопартійних виборах Республіканської партії. Зокрема, пригадує про публікацію у таблоїді фото батька суперника Трампа — Теда Круза, на якому той зображений з Лі Харві Освальдом, який вбив 35-го президента США Джона Кеннеді.

Секс-скандали з Трампом

Коен пригадує і про виплати двом жінкам — порноакторці Стормі Деніелс і ексмоделі Playboy Карен Макдугал — великих грошових сум за мовчання про зв’язки з нинішнім президентом США.

У випадку з Деніелс Коен пише, що після того, як Трамп погодився заплатити їй 130 тисяч доларів за мовчання, він разом з фінансовим директором Trump Organization виробив стратегію, як зробити виплату не привертаючи уваги.

Згодом Коен сам зробив приховану виплату, взявши позику під заставу власного капіталу, щоб отримати готівку. При цьому він припускав, що Трамп, ймовірно, не віддасть йому ці гроші.

“Десять років тому я застряг по рахунках за секс-витівку Трампа в номері готелю в штаті Юта. Чи це була робота, яку я любив?”, — пише Коен.

Ставши президентом, Трамп повернув Коену гроші. Він отримував по 35 тисяч доларів на місяць, які були оформлені як гонорари за юридичні послуги президенту.

Трамп — расист

Коен пише, що під час кампанії 2016 року Трамп зневажливо ставився до меншин, описуючи їх як “не мій народ”.

“Я ніколи не отримаю голоси латиноамериканців. Як і чорні, вони занадто дурні, щоб голосувати за Трампа”, — заявляв Трамп, за словами Коена.

Пригадує Коен і про ставлення Трампа до свого попередника Барака Обами, першого темношкірого президента США.

“Назвіть мені одну країну, якою управляє чорна людина, і це не лайно”, — цитує Коен.

Також Коен пише, що після смерті президента ПАР Нельсона Мандели в 2013 році Трамп заявив, що не думає, що той був справжнім лідером та хвалив правління білих за часів апартеїду, кажучи:

“Мандела облажався зі всією країною. Тепер це лайно”.

Підсумки

За словами журналістів WP, книга Коена закінчується “чимось на зразок благання”. В кінці своїх мемуарів Коен пише:

“Тепер у вас є вся необхідна інформація для прийняття рішення в листопаді”.

Білий дім вже виступив з критикою на адресу Коена у зв’язку з публікацією книги.

“Майкл Коен — опальний злочинець і позбавлений адвокатського статусу адвокат, який збрехав Конгресу. Він втратив будь-яку довіру, і не дивно, що його остання спроба нажитися на брехні”, — прокоментувала прессекретарка Білого дому Кейлі МакЕнані в суботу.