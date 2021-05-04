Про це повідомляє World Economic Forum.
Це говорить про те, що електронні книги можуть доповнювати видавничу галузь і функціонувати разом з нею, а не заміняти її.
Оскільки смартфони, планшети і електронні книги стали масово поширюватися за останні кілька років, багато хто пророкував, що друковані книги скоро підуть в минуле. І хоча люди використовують свої електронні пристрої для читання, вони як і раніше в значній мірі покладаються на друковані книги.
Згідно з даними Statista Advertising & Media Outlook, поширення електронних книг як і раніше значно відстає від друкованих книг по всьому світу.
Наприклад, в Сполучених Штатах, де електронні книги дуже популярні, в минулому році 45% людей купили друковану книгу в порівнянні з 23%, які купили електронну.
- У нинішніх умовах через епідемію коронавірусу нелегко потрапити в бібліотеку, а в багатьох країнах карантин лише посилюється. Тож зараз відповідний час проводити дні та вечори з гарною книжкою. Якщо вам пощастило отримати новий Kindle (або будь-який інший пристрій для читання електронних книг), можливо, вам знадобиться ця інформація.