С 8 по 24 января 2021 включительно в Украине будет действовать "красная зона", а сам карантин продлен до 28 февраля в режиме "оранжевой зоны". Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко рассказал, как в новых условиях будут работать учреждения культуры и религиозные учреждения.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Учитывая ситуацию статистики заболеваемости, считаю это решение правительства наиболее рациональным и лояльным. Прогнозируемые ограничения позволят украинцам заранее адаптироваться, а работодателям, в частности, организовать удаленную работу”, – отметил Ткаченко.

В рамках “красной зоны”, то есть на период с 8 по 24 января, запрещается принимать посетителей учреждениями культуры и проведение культурно-массовых мероприятий.

“Но благодаря принятым изменениям от МКИП – нам удалось отстоять работу историко-культурных заповедников, гостиниц и религиозных организаций приспособленных под молитвенные нужды”, – отметил министр.

Условия “оранжевой зоны” также изменены с учетом предложений МКИП. Теперь постановление позволяет работать всем учреждениям культуры, культовым сооружениям и религиозным учреждениям, но при соблюдении условий:

проведение массовых культурных мероприятий, в которых принимает участие до 20 человек с дистанцией между участниками не менее 1,5 м;

посещение культовых сооружений и помещений, приспособленных под молитвенные нужды, с 50% – заполнением стационарных мест;

религиозные мероприятия без стационарных мест и на открытом воздухе при условии соблюдения 1,5 м дистанции;

прием посетителей в кинотеатрах, учреждениях культуры и других субъектов деятельности в сфере культуры с 50% – заполненностью залов (размещение должно осуществляться со свободным местом рядом, спереди и сзади);

посетителей могут принимать музеи, выставки, галереи и т.п., которые могут ограничить размещение в зале из расчета 1 человек на 10 кв. м площади.

Проект будет опубликован не позднее чем за 7 дней до вступления в силу новых правил.