Официально: локдаун в Украине введут с 8 по 24 января

Об этом сегодня на заседании Правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент #Букв.

“С 8 по 24 января (включительно) следующего года будут введены усиленные карантинные ограничения, это делается для того, чтобы не допустить развертывания новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить в том числе и после новогодних праздников. То есть усиленные карантинные ограничения будут вводиться для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая может сформироваться в течение праздников”, – сказал он.

Шмыгаль уточнил, какие ограничения будут введены:

запрет на работу кафе, ресторанов, баров (кроме доставки на вынос), магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, ТРЦ (в ТРЦ будет разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией);

будут отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детских садов;

запрет на все массовые мероприятия;

в то же время, с установленными оранжевыми ограничениями, продолжит работать общественный транспорт;

будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, гостиницы.