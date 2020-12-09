Covid-19 Украина

обновлено 09.12.2020 в 16:02

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Официально: локдаун в Украине введут с 8 по 24 января

Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.

Среда, 9 декабря 2020, 15:46

Об этом сегодня на заседании Правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент #Букв.

“С 8 по 24 января (включительно) следующего года будут введены усиленные карантинные ограничения, это делается для того, чтобы не допустить развертывания новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить в том числе и после новогодних праздников. То есть усиленные карантинные ограничения будут вводиться для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая может сформироваться в течение праздников”, – сказал он.

Шмыгаль уточнил, какие ограничения будут введены:

  • запрет на работу кафе, ресторанов, баров (кроме доставки на вынос), магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, ТРЦ (в ТРЦ будет разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией);
  • будут отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детских садов;
  • запрет на все массовые мероприятия;
  • в то же время, с установленными оранжевыми ограничениями, продолжит работать общественный транспорт;
  • будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, гостиницы.

Ранее министр охраны Украины Максим Степанов заявил, жесткий карантин в Украине вряд ли будет введен 2 января. Министр напомнил, что правительство должно объявить свой план действий по введению жесткого карантина в среду, 9 декабря.

  • В пятницу, 4 декабря, представители правительства вместе с руководителями городов и ОГА обсудили перечень ограничений при локдауне и договорились по поводу того, какие субъекты хозяйственной деятельности, вероятно, должны будут прекратить работу.
  • Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что советовал правительству не вводить локдаун в декабре.
  • Также сообщалось Министерство охраны здоровья Украины будет рекомендовать Правительству ввести жесткий карантин (локдаун) в начале января 2021 года сроком на три недели.
  • Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна (жестких карантинных ограничений) на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.
Теги: Денис Шмигаль, Денис Шмигаль, Кабмин, карантин, локдаун

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