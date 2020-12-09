Официально: локдаун в Украине введут с 8 по 24 января

Об этом сегодня на заседании Правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент #Букв.
“С 8 по 24 января (включительно) следующего года будут введены усиленные карантинные ограничения, это делается для того, чтобы не допустить развертывания новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить в том числе и после новогодних праздников. То есть усиленные карантинные ограничения будут вводиться для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая может сформироваться в течение праздников”, – сказал он.
Шмыгаль уточнил, какие ограничения будут введены:
- запрет на работу кафе, ресторанов, баров (кроме доставки на вынос), магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, ТРЦ (в ТРЦ будет разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией);
- будут отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детских садов;
- запрет на все массовые мероприятия;
- в то же время, с установленными оранжевыми ограничениями, продолжит работать общественный транспорт;
- будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, гостиницы.
Ранее министр охраны Украины Максим Степанов заявил, жесткий карантин в Украине вряд ли будет введен 2 января. Министр напомнил, что правительство должно объявить свой план действий по введению жесткого карантина в среду, 9 декабря.
- В пятницу, 4 декабря, представители правительства вместе с руководителями городов и ОГА обсудили перечень ограничений при локдауне и договорились по поводу того, какие субъекты хозяйственной деятельности, вероятно, должны будут прекратить работу.
- Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что советовал правительству не вводить локдаун в декабре.
- Также сообщалось Министерство охраны здоровья Украины будет рекомендовать Правительству ввести жесткий карантин (локдаун) в начале января 2021 года сроком на три недели.
- Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна (жестких карантинных ограничений) на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.