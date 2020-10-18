Американский боксер Теофим Лопес победил 32-летнего украинца Василия Ломаченко и стал обладателем титула Чемпиона мира в легком весе.

Об этом Ломаченко написал на своей странице в Facebook.

На кону боя стояли титулы легкого веса WBA, WBO, WBC и The Ring, которыми владеет Ломаченко, а также пояс американца IBF.

Ломаченко в стартовом раунде присматривался, ударов практически не наносил. Первая половина боя была преимущественно за Лопесом.

В 7-м раунде Ломаченко попытался перехватить инициативу. На 8-й трехминутке украинец потряс Лопеса, заставил того прятаться в клинче. Затем снова отдал инициативу. Хорошая атака Ломаченко с проходом в инфайтинг вышла в 9-м раунде.

Украинец окончательно перехватил инициативу, но немного поздно. В 11-м раунде Лопес перешел в режим выживания. Последнюю трехминутку Ломаченко провалил, но посек оппонента головой.

Вердикт судей: 116-112, 119-109, 117-111 в пользу американца.

А еще Василий Ломаченко отметил, что не согласен с результатами судейства.

“Я не знаю. Честно говоря, я думал, что половина поединка была равной. Может быть, он где-то выигрывал на 1-2 раунда, но во второй половине я включился. В принципе, я считаю, что вторую половину я забрал. Я хочу приехать домой и пересмотреть поединок, но я не согласен с решением (судей, – прим.). Я думал, что выиграю, но результат есть результат. Я с ним спорить сейчас не собираюсь. Сейчас я поеду домой. Потом я поговорю со своим промоутером и менеджером. Мы все обсудим и решим, что делать дальше”.

Судейские карты боя Ломаченко-Лопес:

Ломаченко провел 15 поединков среди профи, в 14 из них боксер победил (10 – нокаутом), в одном проиграл.

Лопес провел 15 поединков среди профи, в каждом из которых победил (12 – нокаутом).