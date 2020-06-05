Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Есть замечательный американский фильм “День сурка”. У меня впечатление, что мы живем в стране сурка. К сожалению, все разворачивается назад, во времена Януковича. Когда я смотрю ваш канал, или другие каналы, я вижу этот цикл сурка. Посмотрите, что мы видим сейчас в темах. Снятие Пристайко, который смел громко говорить о вступлении в Евросоюз и НАТО. Мы видим банкротство “Энергоатома” как подрыв энергетической независимости. Мы видим, как спецназ ГБР врывается в музей, а следователи преследуют “Довженко-Центр”. Видим подготовку к подаче воды оккупантам в Крым. Мы являемся свидетелями разрастания финансовой дыры в госбюджете и наступления на предпринимательство. Мы слышим о назначении министром образования верного Партии регионов. Ежедневно страну погружают назад во времена Януковича”, – написал Луценко.

Он также вспомнил времена, когда миллионы людей трудно и с ошибками, но стремились к каким-то большим целям. “Мы шли к членству в Евросоюзе. Мы хотели членства в НАТО. Мы шли по независимую церковь. Мы реализовывали децентрализацию, когда половина госбюджета была передана городам. Мы вводили массу антикоррупционных мер. Мы возрождали украинский язык и культуру. Сегодня страна не живет большими целями”, – отметил Луценко.

По его мнению, в воздухе витает и отравляет украинскую атмосферу капитуляция, поскольку, прекращение войны в одностороннем порядке означает именно капитуляцию.

“У меня такое впечатление, что сегодняшняя политика нынешней власти имеет один секрет: они делают так, чтобы сегодняшний капец делал вчерашний капец меньше, то есть каждый день увеличиваются неприятные вещи, которые угрожают государственности Украины”, – написал экс-генпрокурор.

Он отметил, что страна нуждается в изменениях, а индикатором изменений являются выборы. Луценко подчеркнул, что если “вы не согласны с политикой, которая сейчас происходят в стране – с разгромом экономики, с финансовой катастрофой, с радикальным изменением внешнего курса, с капитуляцией и т.д. – просто не давайте голоса “зеленым”.

“Если гарант проснется на второй день после выборов, выйдет из “теплой ванны” с подкорректированными результатами соцопросов, которые ему дают, и вдруг осознает, что у “зеленых” нет ни одного мэра областного центра, у них есть 15-20 процентов депутатов местных советов из всего массива, вот тогда, возможно, начнется общественная дискуссия – как правильно строить страну. При этом усилия исключительно “Европейской солидарности” Порошенко недостаточно. Порошенко и “ЕС” одни не способны добиться такого результата. Надо говорить о создании новых точек альтернативы действующей власти”, – пояснил бывший генпрокурор.

“Национально-демократические силы – вместо того, чтобы грызться в парламенте, кто как будет голосовать за тот или иной вопрос, должны объединяться. Местное самоуправление – вместо того, чтобы выживать по одному ценой передачи коммунальных денежных потоков вверх, должны объединяться. Представители малого и среднего бизнеса также должны объединяться. Эти три составляющие осенью могут показать, что страна против нынешней ситуации в стране. Это мое кредо на этот год”, – резюмировал Луценко.