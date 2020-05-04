Бывший Генеральный прокурор Украины Виталий Луценко считает, что "закручивание гаек" властью приведет только к внеочередным парламентским выборам.

Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

“По примеру западных стран центральная власть Украины должна была передать право регулировать карантин местному самоуправлению. И взять на себя экономические шаги помощи людям и бизнесу”, – считает он.

По мнению экс-генпрокурора, все было сделано наоборот.

“Последней каплей, как и всегда в Украине, стал не экономический кризис, а “велюровая” несправедливость. Мэр Черкасс говорит о том, что хотят услышать измученные карантином и испуганные перспективой банкротства люди”, – пишет Луценко.

Бывший генпрокурор считает, что власти следует закончить децентрализацию страны, а “закручивание гаек” приведет только к внеочередным парламентским выборам.

Ранее, в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский передал “пламенный привет” мэру Черкасс от СБУ и МВД из-за досрочного ослабления карантина. Зеленский назвал действия местных властей попыткой заработать политический рейтинг.