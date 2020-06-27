Об этом сообщает белорусское агентство БЕЛТА.

“Конституция – основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз – до председателей райисполкомов, губернатора”, – заявил Лукашенко.

По его словам, местные власти должны более широко заниматься своими территориями, потому что “на месте им виднее”. “Что касается перераспределения полномочий наверху – президент, парламент, правительство, – это все должно быть прописано в Конституции. Она будет приниматься на референдуме, мы должны четко определить, каким путем будем идти. Или мы пойдем по пути, как предлагают сегодня мои “альтернативщики” , через приватизацию, реформы и так далее – это не со мной, я не пойду на слом социального устройства нашей страны”, – сказал президент.

Лукашенко также убежден, что возвращение к Конституции образца 1994 года – это движение назад.