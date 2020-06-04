Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

В четверг Роман Головченко был назначен на пост премьер-министра страны.

Известно, что ранее Головченко занимал пост главы военно-промышленного комитета.

Напомним, днем ранее Лукашенко распустил правительство.

Отметим, 9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы.