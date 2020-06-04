Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
В четверг Роман Головченко был назначен на пост премьер-министра страны.
Известно, что ранее Головченко занимал пост главы военно-промышленного комитета.
Напомним, днем ранее Лукашенко распустил правительство.
Отметим, 9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы.
- 14 мая действующий президент Беларуси Александр Лукашенко подал в центральную избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах. Он баллотируется в шестой раз.
- 31 мая в Беларуси прошли массовые задержания оппозиционных активистов.