В Беларуси массово задерживают оппозиционных активистов

Об этом сообщает белорусский правозащитный центр “Весна”.

В Минске были задержаны три члена инициативной группы по выдвижению в президенты страны Светланы Тихановской (жены блогера Сергея Тихановского, инициативную группу которого не зарегистрировали), а также активисты незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада) Валентин Троцкий и Вероника Мищенко.

Активистов задерживают также в Гродно, Витебске, Гомеле, Барановичах.

Фото: spring96.org

В этот день в ряде городов Беларуси планировались пикеты по сбору подписей в поддержку Тихановской.

В Минске неизвестные люди задержали оппозиционера Николая Статкевича, который направлялся к пикету возле Комаровского рынка, где проходит сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Статкевич входит в инициативную группу оппозиционера из Гомеля Владимира Непомнящих.

Как следует из видеоролика, опубликованного в Telegram-канал NEXTA Live, за машиной, где находились Статкевич и его жена Марина Адамович, неотрывно следовал черный микроавтобус.

“За нами едет милиция, нас преследуют”, – комментирует мужчина, снимавший видео.

Когда машина со Статкевичем останавливается на светофоре, преследователи – мужчины в штатском – подъезжают вплотную, выходят, открывают обе передние двери и забирают у Адамович ключи от машины. Потом видео обрывается.

По сведениям центра “Весна”, сотрудники милиции дежурят около дома оппозиционного политика.