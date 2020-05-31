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В Беларуси массово задерживают оппозиционных активистов

В Беларуси в воскресенье, 31 мая, проходят массовые задержания оппозиционных активистов.

Воскресенье, 31 мая 2020, 20:11

Об этом сообщает белорусский правозащитный центр “Весна”.

В Минске были задержаны три члена инициативной группы по выдвижению в президенты страны Светланы Тихановской (жены блогера Сергея Тихановского, инициативную группу которого не зарегистрировали), а также активисты незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада) Валентин Троцкий и Вероника Мищенко.

Активистов задерживают также в Гродно, Витебске, Гомеле, Барановичах.

Фото: spring96.org

В этот день в ряде городов Беларуси планировались пикеты по сбору подписей в поддержку Тихановской.

В Минске неизвестные люди задержали оппозиционера Николая Статкевича, который направлялся к пикету возле Комаровского рынка, где проходит сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Статкевич входит в инициативную группу оппозиционера из Гомеля Владимира Непомнящих.

Как следует из видеоролика, опубликованного в Telegram-канал NEXTA Live, за машиной, где находились Статкевич и его жена Марина Адамович, неотрывно следовал черный микроавтобус.

“За нами едет милиция, нас преследуют”, – комментирует мужчина, снимавший видео.

Когда машина со Статкевичем останавливается на светофоре, преследователи – мужчины в штатском – подъезжают вплотную, выходят, открывают обе передние двери и забирают у Адамович ключи от машины. Потом видео обрывается.

По сведениям центра “Весна”, сотрудники милиции дежурят около дома оппозиционного политика.

Сейчас в ЦИК регистрируют инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты, которые с 21 мая по 19 июня смогут собирать подписи в поддержку выдвижения своего кандидата.

Само выдвижение кандидатов пройдет с 20 июня по 4 июля, регистрация – с 5 по 14 июля. Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Основной день голосования – 9 августа.

Теги: протесты, выборы, Беларусь

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