Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал протесты в стране. Он заявил, что готов вести диалог с оппозицией, но не потерпит провокаций.

Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко сообщил, никто не применял никакие репрессии по отношению к протестующим.

“Никто никаких репрессий в нарушение закона не предпринимал и предпринимать не будет. Исполняйте закон. И исчезнуть всякие разговоры про репрессии или еще про что-то. Закон и только закон. Будете нарушать, будем отвечать. И то мы еще мягко отвечали. Честно вам скажу: мы всегда сдерживали правоохранителей”, – сказал он.

Он отметил, что готов к диалогу с оппонентами власти, но не потерпит “провокаций”.

“Я хочу, чтоб было спокойно. Что мы с вами вели диалог, если он есть. Если вы способны что-то сделать для страны, я создам вам все условия. Если вы будете бороться против страны, даже в мельчайших вещах ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать – вы получите мгновенный от меня ответ. Это мои конституционные полномочия. За что вы меня упрекаете”, – отметил Лукашенко.

Также белорусский президент сегодня на встрече с председателем Исполнительного комитета – исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым заявил, что выборы “прошли как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились еще ярче”.

“Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели – они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять”, – сказал Лукашенко.