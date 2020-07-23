Об этом сообщило беларусское агентство “Белта”.

Уточняется, что Лукашенко потребовал “реагировать на деструктив в СМИ” во время во время электоральной кампании. По его мнению, властям следует уделять больше внимания работе в информационном поле.

“BBC, “Свобода”, “Свободная Европа” и так далее, стримы эти. Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь”, – заявил он.

Лукашенко считает, что средства массовой информации следует выдворять из страны за несоблюдение законодательства.

“Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы. Повторять больше не буду. Ладно меня там измазали вдоль и поперек. Уже набросились на ни в чем не повинных председателей участковых комиссий”, – сказал он.