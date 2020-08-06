Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил сомнение в том, что Владимир Зеленский на посту президента Украины покажет результат.

Об этом Лукашенко рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

В частности, Зеленского Лукашенко назвал хорошым и умным человеком, но выразил сомнение, что тот добьется успеха в управлении страной.

“Володя (Владимир Зеленский – ред.) – хороший человек… Он, конечно, не глупый человек, хоть и из другой сферы. Но при этом скажу вам странную вещь: поверьте мне как опытному президенту – президентами не становятся, президентами рождаются. Если у тебя от природы нет президентского или стержня, или, я не знаю, чего, если нет этой закваски, то ты не будешь президентом”, – сказал Лукашенко.

Лукашенко считает, что Зеленский вряд ли будет успешным президентом – “у него не хватит времени”.

“Надо действия давать и результат давать сейчас. А результата этого нет”, – отметил белорусский президент и высказал мнение, что Зеленский не подаст в отставку в случае неудачи.

“Володя может (встать и уйти – ред.), он по характеру такой. Хотя он умный, и, я думаю, не сделает этого”, – продолжил Лукашенко.