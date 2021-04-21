Невизнаний Україною президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив США в причетності до підготовки нібито замаху на нього і членів його родини. Білий дім прокоментував ці звинувачення.

Про це повідомляють #Букви.

Напередодні Олександр Лукашенко, якого Україна не визнала обраним президентом Білорусі, президент РФ Володимир Путін і правоохоронні відомства країн виступили з заявами про нібито підготовку замаху на Лукашенка та його близьких.

Так, 17 квітня Лукашенко заявив, що зловмисники, підтримувані спецслужбами США, готували замах на нього і його родину, зокрема, синів, і були викриті:

“Ми затримали групу, вони провели, показали, як це все планували. Потім ми виявили роботу явно іноземних спецслужб. Скоріш за все, Центрального розвідувального управління, ФБР, не знаю, хто там з американців працював… Ми контролювали їх, наступна група після Автуховича відомого і інших, не хочу прізвища називати, виявили їх бажання з’явитися в Мінськ і вже зайнятися організацією замаху на президента і дітей”.

Водночас російські та білоруські силовики повідомляли, що окрім замаху готували ще заколот. Так, голова КДБ Білорусі Іван Тертель в етері “Общенационального телевидения” заявив про завершення багатоступеневої спецоперації, яка стосувалася запобігання усуненню представників влади (зокрема, Лукашенка), а також спробі озброєного заколоту в Білорусі, які нібито мали статися в червні-липні.

Лукашенко заявив, що про ці події було сповіщено Росію. Також, за його словами, людей, які планували замах, затримали в Москві за допомогою ФСБ. Вже 21 квітня під час щорічного послання федеральним зборам російський президент Володимир Путін згадав про цей нібито планований держпереворот та вбивство Лукашенка.

“Нещодавно стали відомими факти прямої спроби організації перевороту. […] Можна мати будь-яку точку зору з приводу президента Білорусі Лукашенка, але практика організації державних переворотів, планів політичних вбивств, в тому числі і вищих посадових осіб… Це вже занадто, усі кордони перейшли вже”, — сказав він.

Примітно, що Лукашенко акцентував на безпосередній участі в цих подіях спецслужб США. Своєю чергою Путін акцентував на тому, що країни заходу на ці події не реагують, але про їхню причетність не казав.

Тим часом Федеральна служба безпеки РФ заявила про нібито причетність до майбутнього перевороту та замаху на Лукашенка українців.

“[Затримані] планували здійснення військового перевороту в Білорусі за відпрацьованим сценарієм “кольорових революцій” із залученням місцевих і українських націоналістів, а також фізичне усунення президента А. Лукашенка”, — йдеться в повідомленні.

Україна поки не відреагувала на ці звинувачення. Запитання щодо заяв Лукашенка поставили прессекретарці Білого дому Джен Псакі під час її брифінгу 21 квітня.

“Я можу підтвердити, що це насправді не має жодних підстав”, — прокоментувала вона.