Ролик опубликован на YouTube-канале Lyrical Lemonade.

Новый клип Эминема за сутки собрал 14 млн просмотров и 1,5 млн лайков. Его режиссером выступил 23-летний американский клипмейкер, основатель мультимедийной компании Lyrical Lemonade Коул Беннетт.

Для съемок в клипе были приглашены рєпер и продюссер Dr. Dre и известный профессиональный боксер Майк Тайсон. По сюжету клипа Тайсон нокаутирует музыканта на улице. Боксер опубликовал этот отрывок клипа в своем Twitter.

“Хорошо провел время, нокаутировав Эминема в его новом клипе. Вы с Dr. Dre еще делаете большие дела, и это действительно вдохновляет”, — прокомментировал он.

Had a good time knocking out @Eminem in his new video. Truly inspiring how you and Dre are still doing big things. Watch the full music video at https://t.co/ra2G1H7UAw #godzillachallenge pic.twitter.com/UlKlTVFLGx

— Mike Tyson (@MikeTyson) March 9, 2020