Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале военной операции под названием "Устойчивость" (Résilience) для поддержки борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает издание Le Figaro.

Соответствующее заявление Макрон сделал во время посещения военно-полевого госпиталя для больных COVID-19 в городе Мюлуз.

“Мы находимся в состоянии войны, и перед лицом пика эпидемии, я решил, по предложению начальника Генштаба, начать операцию Résilience (“Устойчивость”), отдельную от операции Sentinelle (“Часовой”), в ходе которой продолжается борьба с терроризмом”, — отметил Макрон.

Задачи французской армии он обрисовал пока в общих чертах.

Французский лидер уточнил, что операция “Устойчивость” с участием армии “будет целиком посвящена оказанию помощи и поддержки населению, а также поддержке государственных служб по борьбе с эпидемией на материковой Франции и за рубежом, в сферах здравоохранения, логистики и защиты”.

В рамках операции армия будет оказывать материально-техническую и медицинскую помощь, сообщает французский общественный международный телеканал France 24.

Франция также задействует вертолетоносцы, чтобы помочь транспортировать пациентов в заморских территориях в Карибском море, Южной Америке и Индийском океане.

Так, вертолетоносец Mistral будет отправлен в южную часть Индийского океана, а Dixmude – в зону Антильских островов-Гвианы в поддержку французских заморских территорий.

Макрон также призвал к “национальному единству” в борьбе с коронавирусом и анонсировал “масштабный инвестиционный план” в сфере здравоохранения.

Стоит отметить, что французские военные активно участвуют в медицинских и логистических операциях с начала кризиса в области здравоохранения из-за коронавируса. Военные, в частности, эвакуировали пациентов из сильно пострадавшего восточного региона Франции в районы, менее заполненные пациентами с COVID-19.

На момент заявления Макрона число смертей от коронавируса во Франции возросло до 1331. Количество случаев заражения превысило 25 тысяч.