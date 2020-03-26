Об этом сообщает издание Le Figaro.
Соответствующее заявление Макрон сделал во время посещения военно-полевого госпиталя для больных COVID-19 в городе Мюлуз.
“Мы находимся в состоянии войны, и перед лицом пика эпидемии, я решил, по предложению начальника Генштаба, начать операцию Résilience (“Устойчивость”), отдельную от операции Sentinelle (“Часовой”), в ходе которой продолжается борьба с терроризмом”, — отметил Макрон.
Задачи французской армии он обрисовал пока в общих чертах.
Французский лидер уточнил, что операция “Устойчивость” с участием армии “будет целиком посвящена оказанию помощи и поддержки населению, а также поддержке государственных служб по борьбе с эпидемией на материковой Франции и за рубежом, в сферах здравоохранения, логистики и защиты”.
В рамках операции армия будет оказывать материально-техническую и медицинскую помощь, сообщает французский общественный международный телеканал France 24.
Франция также задействует вертолетоносцы, чтобы помочь транспортировать пациентов в заморских территориях в Карибском море, Южной Америке и Индийском океане.
Так, вертолетоносец Mistral будет отправлен в южную часть Индийского океана, а Dixmude – в зону Антильских островов-Гвианы в поддержку французских заморских территорий.
Макрон также призвал к “национальному единству” в борьбе с коронавирусом и анонсировал “масштабный инвестиционный план” в сфере здравоохранения.
Стоит отметить, что французские военные активно участвуют в медицинских и логистических операциях с начала кризиса в области здравоохранения из-за коронавируса. Военные, в частности, эвакуировали пациентов из сильно пострадавшего восточного региона Франции в районы, менее заполненные пациентами с COVID-19.
На момент заявления Макрона число смертей от коронавируса во Франции возросло до 1331. Количество случаев заражения превысило 25 тысяч.
- Накануне сообщалось, что за сутки во Франции было зарегистрировано рекордное число – 240 смертей от коронавируса, и количество летальных исходов по стране превысило тысячу.
- Международный Каннский кинофестиваль не пройдет в мае 2020 года из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19 во Франции.