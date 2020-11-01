Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает и уважает чувства мусульман по поводу карикатур на пророка Мухаммеда.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Jazeera.

“Я понимаю чувства [мусульман] и уважаю их. Но вы должны понять мою роль прямо сейчас, я должен делать две вещи: способствовать спокойствию, а также защищать права. Я всегда буду защищать в своей стране свободу говорить, писать, думать, рисовать”, – сказал Макрон.

Также он отметил, что иронизируют над пророком независимые СМИ, а не французское правительство.

По его словам, “радикальный ислам”, с которым он пытается бороться, представляет угрозу для всех людей, особенно для мусульман.